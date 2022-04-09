违反法律 俄关闭国际特赦等15个组织办公室

（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯今天表示，将关闭15个国际组织的驻俄办公室，包括人权观察、国际特赦组织与卡内基国际和平基金会。

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俄罗斯对乌克兰展开的军事行动进入第44天，有数以千计民众遭杀害，超过1100万人逃离家园或国家，酿成自第2次世界大战以来最严重的难民危机。

人权观察（Human Rights Watch）在俄罗斯运作已有30年之久，国际特赦组织（Amnesty International）是自1993年起在俄罗斯设有办公室。

俄罗斯司法部在声明中说，有15个组织因为「违反目前的俄罗斯联邦法律」，他们的国际组织与外国非政府组织（NGO）登记资格遭撤销，但没有提供进一步资料。

俄罗斯也关闭卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）、弗里德里希诺曼自由基金会（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）、艾伯特基金会（Friedrich Ebert Foundation）、阿迦汗基金会（Aga Khan Foundation） 等组织的驻俄办公室。

© 2022 AFP