违反潜规则开轰 白袜菜鸟遭总教练批评

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（法新社芝加哥18日电） 白袜总教练拉鲁沙今天批评队上的菜鸟麦西迪斯，因为他前役在9下2出局，球队15比4大幅领先，且双城派出捕手客串投球之际，居然违反「潜规则」，全力挥击轰出阳春炮。

美国职棒大联盟MLB芝加哥白袜昨天客场挑战明尼苏达双城，白袜在几乎局局有得分的情况下，打完8局已经以15比4大幅领先。

9上白袜最后的进攻，双城换上捕手阿斯图提欧（Willians Astudillo）投球，摆明了想把局数消化掉，白袜该局前两名打者马德瑞加（Nick Madrigal）、蓝姆（Jake Lamb）也十分「识相」的出局，但麦西迪斯（Yermin Mercedes）却硬生生破坏「潜规则」，在获得3坏球后，把对方投手一记时速仅47英里的小便球轰出中外野全垒打墙。

麦西迪斯对此说：「我还是会这样打，我不会变成其他人，如果我改变作法，一切就都变了。我们只是要享受打球的乐趣，这就是棒球啊。」

但白袜总教练拉鲁沙（Tony La Russa）对此感到不满。

拉鲁沙今天说：「他犯了个错，所以我们这个大家庭得承担他做此事带来的后果。」

「他是菜鸟，当时十分兴奋，这说明了他为何忘了潜规则。」

「我很气，因为我们领先幅度那么大，他的球数又是0好3坏，那实在不是挥大棒的好时机，那与运动家精神和尊重对手有关。」

拉鲁沙对子弟兵的批评让一些MLB球员不解。

洛杉矶道奇王牌投手鲍尔（Trevor Bauer）在推特（Twitter）上说：「亲爱的打者们，如果你在球数0好3坏的情况下，从我手中挥出全垒打，我不会认为那是错的。」

© 2021 AFP