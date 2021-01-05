违反NBA防疫规定 杜兰特隔离7天

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（法新社纽约4日电） 在美国职篮NBA的防疫规定下，布鲁克林篮网前锋杜兰特（Kevin Durant）因曾接触2019冠状病毒疾病确诊病患，将缺席接下来几场比赛并隔离7天。

杜兰特首先会错过的比赛，是篮网明天主场迎战犹他爵士的比赛。篮网今天在球队的伤兵报告上，因为「健康和安全规定」把杜兰特列为「不出赛」，但未详述细节。

为了防范2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，NBA规定，球员若筛检结果为阳性或结果不确定，或曾接触染疫者，都必须接受隔离。

杜兰特可能还会缺席3场比赛，篮网在对爵士后，将在7日、8日、10日，陆续对上费城76人、曼菲斯灰熊、奥克拉荷马雷霆。

32岁的杜兰特曾两度获选总冠军赛最有价值球员（MVP），他先前因为受到阿基里斯腱撕裂的重伤，加入篮网后缺席整整一个球季。本季杜兰特伤愈归队，平均每场比赛可获28.2分、7篮板、4.8助攻，整体投篮命中率5成14，三分球命中率4成55。

杜兰特去年3月传出确诊2019冠状病毒疾病，球团4月表示他已康复。根据体育电视频道ESPN报导，最近几次接受筛检，杜兰特的检测结果都呈阴性反应。

© 2021 AFP