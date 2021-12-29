违规犯嫌游街示众 广西「文革式防疫」引发反弹

（法新社北京29日电） 中国官媒今天报导，在广西省靖西市，4名遭控运送非法移民的嫌疑人因违反COVID-19防疫规定，在武装镇暴警察押解下游街示众，随即引发对政府执法过当的批评。

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根据中国国营广西新闻网公布的影片画面，4名身着白色防护衣、佩戴白色口罩的嫌犯，胸前和背后都挂着牌子，上面写着他们的姓名和大头照。他们在8名同样穿防护衣、戴面罩的武警左右押解下，走在人潮汹涌的街道上，周围还有一群配备镇暴装备的武警，有些武警手上还拿着枪。

报导称，这4名嫌犯被控运送非法移民入境。目前受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，中国边境基本上皆已关闭。

针对游街示众之举，靖西市公安局回应称，这属于「现场惩戒警示活动，是按要求处罚，没有不合适」；而且这么做可以「吓阻边境犯罪行为」。

然而，画面曝光后引来强烈反对，多个官方媒体和社群媒体使用者纷纷批评这种彷佛回到文革时期的严厉做法。

中国共产党附属的新京报今天发表题为「哪怕为了防疫，也不宜『游街示众』」评论，称「即便为了防疫，也不能让『游街示众』这种违背依法治国精神的举措再次出现。」

经过维权人士数十年来的努力后，中国已在2010年禁止对嫌犯进行类似的公开羞辱；然而，在地方政府大力执行国家的「清零政策」时，这种作法又死灰复燃。

根据靖西政府网站，近几个月里，还有其他遭控非法走私和贩运人口的嫌犯被游街示众。

© 2021 AFP