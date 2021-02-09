连两战延长分高下 湖人力克雷霆夺5连胜

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（法新社洛杉矶8日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人今晚在主场迎战来踢馆的奥克拉荷马雷霆，湖人虽主将受伤，但得分之钥詹姆斯斩获28分外加大三元，最后延长赛以119比112力克雷霆并囊括近期5连胜。

连续两场比赛，詹姆斯（LeBron James）与湖人诸将都是打到延长赛全力一搏，并扭转第4节初比分落后两位数的劣势而逆转胜，奋战不懈的湖人目前战绩19胜6负，在西区排名暂居第2仅次于19胜5负的犹他爵士，雷霆以10胜13负在西区15队暂时排名倒数第2。

詹姆斯28分、14篮板与12助攻，完成本季第3度的大三元，他赛后受访表示：「我们必须在球赛开始就更加专注，落后两位数不是我们想要的，开赛之初我们节奏太慢，但我们了解并明白我们该怎么来调整。」

因戴维斯（Anthony Davis）与卡鲁索（Alex Caruso）受伤缺阵，加上雷霆亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）及贝兹里（Darius Bazley）分别豪取29与21分的优异表现，这场比赛湖人打来备极艰辛可说是一路落后。

距离第4节末了还有1分38秒，以102比107落后的湖人，展开一波8比0攻势反超比数，但亚历山大关键3罚中的，比赛进入延长。

此时湖人中锋哈洛（Montrezl Harrell）、施洛德（Dennis Schroder）与马修斯（Wesley Matthews）挺身而出，助球队取得117比110的领先，最后詹姆斯一记灌篮，终场就以119比112收下主场胜。（译者：曹宇帆）

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