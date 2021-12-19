连日豪雨酿灾 大马逾3万人被迫撤离家园

（法新社吉隆坡19日电） 马来西亚自17日起遭受豪雨侵袭，多地出现严重洪灾。当局表示，今天全国共逾3万人被迫撤离，其中多数都在中部；气象部门也警告，中部部分地区雨势预料仍将持续。

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每年10月至翌年3月的年度雨季期间，马国经常洪水为患，引发大规模疏散行动。17日早上开始下的倾盆大雨已造成河川泛滥，淹没多个都会区并切断主要道路，数千名驾驶因此受困。

根据一个政府网站，在马国的16个州和联邦直辖区中，8个灾区共有近3万名洪灾受害者，其中逾1.4万人在中部的彭亨州（Pahang）。

网站还显示，今天早上，6个中部与东北部州的水位攀升至危险水准。

在本次受创最严重，同时也是人口最多的雪兰莪州（Selangor），共有近万人被迫撤离。位于马国西部、全境环绕首都吉隆坡的雪兰莪州是马国最富裕的地区。

大马首相依斯迈沙比利（Ismail Sabri Yaakob）昨晚在记者会上表示，「现在雪兰莪州有点混乱，其他州都会提早为雨季做好准备。但在雪兰莪州，这几乎是突然间发生…当地极少发生洪灾。」

依斯迈沙比利今天也说，「昨天，雪兰莪州一天的降雨量相当于当地1个月的降雨量。」

他承诺将迅速向灾民提供援助，并提拨1亿令吉（约新台币6.6亿元）初始资金，修复受损的房屋和基础设施。

目前吉隆坡内外有数十条巴士路线被迫停驶，通往港口城市巴生（Klang）的火车也暂停营运。

虽然有些地区雨势放缓，但气象部门警告，彭亨州部分地区的倾盆大雨预料仍将持续。

马国数十年来最严重的洪灾发生在2014年，当时约有11万8000人被迫紧急撤离。（译者：施施/核稿：陈政一）

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