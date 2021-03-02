迦纳总统成接种COVAX提供疫苗第一人

广告 继续浏览后续

（法新社迦纳阿克拉1日电） 非洲国家迦纳总统阿库佛艾杜今天接种2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫苗全球取得机制（COVAX）提供的疫苗，成为全球第一人。这项机制采购并免费配送疫苗给较贫穷国家。

较富裕国家已积极展开全民疫苗注射，但许多较贫穷国家仍在等待首批疫苗。

76岁的阿库佛艾杜（Nana Akufo-Addo）注射英国牛津大学（Oxford）和阿斯特捷利康药厂（AstraZeneca）研发的疫苗，并且实况转播。他表示：「我务必要以身作则，第一个注射疫苗，证明这款疫苗是安全的，如此迦纳全体国民都可以放心接种疫苗。」

第一夫人蕾贝卡．阿库佛艾杜（Rebecca Akufo-Addo）也注射疫苗，而迦纳收到的约60万剂疫苗将自明天起在全国各地施打。

上月24日，迦纳成为首个从COVAX方案取得疫苗的国家。COVAX是由世界卫生组织、全球疫苗与预防注射联盟（GAVI）以及流行病防范创新联盟（CEPI）共同推动的计画。

共145个经济体参与COVAX，可望在今年年中前获得3亿3720万剂的疫苗，只能覆盖所有参与经济体总人口的略高于3%。COVAX盼望今年底前将低收入国家的疫苗接种比率提高到27%。

自疫情爆发至今，迦纳累计确诊病例8万4023例，累计死亡病例607例，不过因缺乏检测，一般相信，真实的数据可能更高。

© 2021 AFP