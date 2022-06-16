迪士尼全球12座乐园玩透透 行程要价11万美元

（法新社洛杉矶15日电） 迪士尼（Disney）宣布要带口袋够深的75名超级粉丝环游世界，在24天内玩遍全球12个迪士尼乐园和其他着名历史景点，整趟行程要价将近11万美元（新台币327万元）。

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「玩遍全球的迪士尼乐园－私人飞机大冒险」套装行程，将在2023年7月带75位超级粉丝前往世界各地，以VIP的身分畅玩加州、东京、上海、香港、巴黎和佛罗里达的迪士尼度假村。

在这24天内，也会在没有迪士尼乐园的国家停留，包括参观印度阿格拉（Agra）的泰姬玛哈陵（Taj Mahal）和埃及的吉萨金字塔群（Pyramids of Giza）。

根据宣传手册，这场「人生愿望清单冒险」还包括成为天行者山庄（Summit Skywalker Ranch）贵宾的「千载难逢机会」。这是由「星际大战」导演乔治卢卡斯（George Lucas）在旧金山郊外打造的豪华度假村。

迪士尼表示，团员们将搭乘冰岛航空（Icelandair）为VIP安排可以长程飞行的波音757班机，直飞目的地，让游客在每个城市可以更有效利用时间。

除了电影、电视节目和主题乐园外，迪士尼公司（Walt Disney Company）长期来也提供包括游轮在内的行程。

两人同行一人平均为10万9995美元，但一人报名要额外支付1万995美元的费用

© 2022 AFP