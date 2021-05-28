迫客机转降事件后 白俄强人总统将与蒲亭会面

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（法新社俄罗斯索契28日电） 白俄罗斯当局本月稍早为逮捕一名异议记者，强迫一架客机转降境内，引发外交争议。俄罗斯总统蒲亭今天将与白俄强人总统鲁卡申柯会面。

七大工业国集团（G7）成员国已要求白俄罗斯释放被捕的记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich），欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（JosepBorrell）也扬言对白俄实施严厉的经济制裁。

事发后，一些欧洲航空公司宣布避开白俄罗斯领空；部分航空公司表示，俄罗斯为此封锁一些欧洲航班。鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）一向获得莫斯科力挺，他与蒲亭（Vladimir Putin）将在俄罗斯的索契（Sochi）会面。

总部位于加拿大蒙特娄的国际民航组织（ICAO）表示，已决定对这起事件展开实情调查，并「强调有必要确立事发经过事实，及厘清是否有任何ICAO会员国违反任何国际民航法规」。

26岁的普罗塔塞维奇和23岁女友萨佩加（SofiaSapega）23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班机，原定从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）；鲁卡申柯却派遣战机加以拦截，迫使这架客机转降白俄首都明斯克（Minsk），引发国际公愤。

白俄罗斯当局24日公布普罗塔塞维奇认罪的影片，他看起来一脸紧张，表面上承认自己协助策划大规模动乱。这项罪名若成立，他可能会被判处15年有期徒刑。

普罗塔塞维奇的双亲和他们的律师证实，事发迄今，他们都未能联系上普罗塔塞维奇。（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

© 2021 AFP