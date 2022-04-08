迫降哥斯大黎加机场 DHL货机断成两截

（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟7日电） 快递公司DHL一架载有邮件和包裹的货机，今天紧急降落在哥斯大黎加，并在滑出跑道后断成两截，让胡安圣玛丽亚国际机场一度关闭。

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位于首都圣约瑟郊区的胡安圣玛丽亚国际机场（Juan Santamaria International Airport）当地时间上午10时发生这起事故。

负责机场营运的Aeris公司表示，机场于下午3时30分重新开放，比预期早了数小时。Aeris起初估计机场将关闭到下午6时，原本会影响到往返美国、中美洲、墨西哥、加拿大、欧洲的3架货机和32架客机。

Aeris表示，约8500名旅客及57架载客或载货班机受到机场关闭的影响。

根据美国广播公司新闻网（ABC News）报导，隶属于德国邮政集团（Deutsche Post AG）的DHL表示，机组员并未受伤，只有1人正接受医疗检查以防万一。

哥斯大黎加「国家报」（La Nacion）的照片显示，一架印有DHL商标的黄色飞机停在跑道旁的草地上，机身满是消防车喷洒的泡沫。从照片也能看出，机尾已断裂，一侧机翼也折断。

哥斯大黎加民航局副局长穆尼奥斯（Luis Miranda Munoz）表示，这架飞机原本要飞往瓜地马拉，但显然液压系统故障，迫使机师在起飞后不久就要求紧急迫降。

波音公司（Boeing Co.）一名发言人说，一切将交由当局调查。

DHL和机场当局表示，这架飞机并不影响机场运作，但正合作将它移走。

DHL表示：「DHL已启动事故因应小组，将与有关当局一起展开调查，以确定事发经过。」

© 2022 AFP