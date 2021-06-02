追求赋税正义 欧盟要求跨国企业更透明

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（法新社布鲁塞尔1日电） 随着对主要企业加强审查的国际压力日增，欧洲联盟会员国与欧洲议会议员（MEPs）今天达成协议，将对跨国公司采取更严格的税赋透明化措施。

这项指令将适用于年营业额7.5亿欧元（约新台币257.55亿元）以上的跨国公司。

这些企业将须申报公司获利、员工人数，以及在有设办公室的每个欧盟国家和所谓的避税天堂国家缴交多少税额。

此议案已获协商同意，但仍须欧洲议会全席议员正式通过，也须欧盟理事会（European Council）批准。

不过，目前担任欧盟理事会半年轮值主席的葡萄牙仍力主，强制要求企业做出国别报告（Public Country-by-Country Reporting），是朝税务正义迈出重要一步。

欧洲议会中的社会民主党（Social Democrats）与绿党（Greens）等数个政治团体，同样乐见此一发展。

不过，一些税赋公平倡议人士则说，这些措施仍远远不够。

美国总统拜登也正在推动一项提案，要对跨国企业课徵至少15%税赋。

拜登提案预定4日在伦敦举行的七大工业国集团（G7）财长会议中讨论。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP