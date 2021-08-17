「追风筝的孩子」作者：害怕塔利班复辟十分合理

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（法新社伦敦17日电） 「追风筝的孩子」阿富汗裔美籍作者卡勒德・胡赛尼（Khaled Hosseini）今天表示，阿富汗民众对塔利班（Taliban）上次残酷统治记忆犹新，会害怕塔利班政权复辟十分合理。

56岁的胡赛尼出生于阿富汗首都喀布尔（Kabul）。苏联入侵阿富汗后，他在1980年代和家人一同逃往美国。

胡赛尼接受英国广播公司（BBC）广播节目采访表示，「阿富汗人知道塔利班......他们还记得上次塔利班在这里时发生的事情，他们有理由感到害怕」，强调这些强硬派伊斯兰主义者的「过分行径」与「严苛限制」。

胡赛尼以阿富汗为背景撰写多本畅销书，包括2003年的「追风筝的孩子」（The Kite Runner），以及2007年的「灿烂千阳」（A Thousand Splendid Suns）。

胡赛尼表示，他和住在阿富汗西部城市赫拉特（Herat）的亲戚通话，对方「跟我形容枪声与战斗」，以及看到塔利班旗帜飘扬。

他说：「现在他们待在家里，很担心焦急，也很害怕，和其他数以百万计阿富汗人一样。」

他提到喀布尔机场出现成千上万人试图逃离的灾难性景象，并表示：「我丝毫不相信塔利班能代表阿富汗。」

他说，阿富汗人「面临非常难以面对的现实，那就是这个政权在1990年代执政时期，早已被证明是一个极端残暴的政权」。

胡赛尼成立基金会，提供阿富汗人人道援助。他在基金会网站发表声明说，他「非常忧心阿富汗会发生人道危机」。

胡赛尼呼吁美国和国际社会对塔利班施压，要求他们不要对「阿富汗人民施加暴力惩罚」，并尊重人权，「尤其是对妇女和女孩」。

胡赛尼昨天发布推文，呼吁华盛顿当局和盟友比照越战时期接纳阿富汗难民。美国在越战末期，接受来自南越、寮国与柬埔寨约13万难民移居美国。

他写道：「美国有道德义务。请尽可能接纳更多阿富汗难民。」

胡赛尼也告诉BBC，他把选票投给美国总统拜登，但抨击拜登昨天的演说内容，对于被遗弃的阿富汗人「欠缺同理心」。

© 2021 AFP