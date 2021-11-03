退休警官胜选　成第2位非裔纽约市长

（法新社纽约2日电） 员警出身的亚当斯（Eric Adams）今天当选纽约市长，即将成为史上仅仅第2位领导这个美国最大城市的非裔美国人。

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包括国家广播公司（NBC）、哥伦比亚广播公司（CBS）在内的美国电视网，在投票所晚间9时关闭后不久，就报导61岁的中间派民主党人亚当斯笃定胜选。 纽约市民主党党人与共和党党人比例为7比1，选前各界即一面倒看好亚当斯可在这个自由派票仓击败共和党对手斯里瓦（Curtis Sliwa）。 纽约市选举委员会（Board of Elections）公布的非官方初步结果显示，亚当斯将以赢得超过7成选票胜选。 纽约市长常被形容为美国第2困难的工作，仅次于总统。 亚当斯出身寒微，他在布鲁克林区（Brooklyn）长大，青少年时期曾替帮派做事，之后因为被警察殴打，决心进入纽约市警察局（NYPD）内部进行改革。

他今天投票后，在投票所外抹去眼泪表示：「因为我站在这里，纽约老百姓会知道，他们也有权利站在这里。」

亚当斯将接替第2任期将在12月31日结束、不得民心的进步派市长白思豪（Bill de Blasio）。 身为超过800万市民的市长，亚当斯将管理美国最大的市政预算，以及最庞大的警力和公共学校系统，也将肩负带领纽约市走出疫情、振兴经济的重责大任。

纽约市有超过3万4000人染疫身亡，数以十万计公司因疫情关闭。 亚当斯打着打击暴力犯罪口号，6月间在民主党初选击败多名进步派对手。他也承诺处理财富不均问题，并改革教育系统。

© 2021 AFP