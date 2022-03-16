退出欧洲理事会 恐开启俄罗斯恢复死刑之路

（法新社法国史特拉斯堡15法新电）俄罗斯今天宣布将退出欧洲理事会，这个决定结束了俄国在这个欧洲主要人权组织约25年的会籍，也开启了莫斯科重新实施死刑之路，假如有关当局决定这么做的话。

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决定退出之后，意味着俄罗斯不再是欧洲人权公约（European Convention on Human Rights）签署国，俄国公民也无法再能诉诸欧洲人权法院（European Court of Human Rights）。俄罗斯1996年加入欧洲理事会（Council of Europe）。

俄罗斯2月24日派遣成千上万军人入侵乌克兰，隔天就遭欧洲理事会暂停成员资格。

俄罗斯今天自行宣布将退出这个组织。

不动用死刑是欧洲理事会会员的先决条件，俄罗斯前总统、现任国家安全会议副首长的麦维德夫（Dmitry Medvedev）曾呼吁，若俄国退出欧洲理事会，应恢复死刑制度。

麦维德夫先前表示，俄国会籍遭中止是「恢复多个重要措施来避免严重犯罪行为的契机，例如美国和中国现行都在使用的死刑」。

俄罗斯1996年起暂停使用死刑，但从未正式废除。

莫斯科盟友白俄罗斯是唯一仍在动用死刑的欧洲国家，而白俄并非欧洲理事会会员国。

© 2022 AFP