逃出乌克兰 他搭上飞机不禁松口气

（法新社基辅13日电） 摩洛哥企业家博赞（Aimrane Bouziane）看到自己要搭的班机在登机资讯看板上亮起「登机」字样，不禁松了一口气，但他担心，乌克兰空域可能很快就会关闭。

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法新社报导，23岁的他通关前表示：「我认为现在最明智的选择，就是离开乌克兰。」

「我离开是因为时局，因为我珍惜生命。」

荷兰皇家航空公司（KLM）以10多万俄罗斯大军在乌克兰边界演习构成危险为由取消飞乌航班后，这个前苏联加盟国与全世界的空中联系似乎岌岌可危。

华盛顿警告俄罗斯入侵乌克兰在即，分析家也预测，由于保险成本高昂，其他国际航空公司也可能很快就会停飞基辅。

一家乌克兰廉价航空公司必须转降从葡萄牙飞来的班机，让机上175名乘客降落在摩尔多瓦（Moldova）之后，气氛更是沸腾。

乌克兰外交部试图为受困民众安排巴士，西方也有越来越多政府敦促公民，如果可能，尽快离开乌克兰。

美国运动教练鲁辛斯（Denis Lucins）表示，他不顾美国旅游指示，飞来基辅探视妻子和7岁大的儿子。

美国警告战事一触即发，但鲁辛斯表示：「我个人不认为会有什么事发生。」

「但可惜没人能了解（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的心。」

基辅波里斯皮尔机场（Boryspil International Airport）的气氛放松，一如基辅各地与乌克兰其他城市，寒冬中，阳光洒入航站大厦，旅客们平静地喝着咖啡，吃着蛋糕。

© 2022 AFP