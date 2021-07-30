选秀状元康宁汉 准备挑战NBA

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（法新社纽约29日电） 上个球季还在奥克拉荷马州立大学打球的19岁后卫康宁汉，今天在美国职篮NBA选秀会上，被底特律活塞以状元签选上。康宁汉表示，他已做好准备，全力以赴。

康宁汉（Cade Cunningham）在大学赛场上，平均每场比赛可获20.1分、6.2篮板、3.5助攻、1.6抄截，2019年还帮助美国队拿下U19青年世界杯篮球赛冠军。

康宁汉说：「这真的太疯狂了，我无法用言语形容我的感受。我已经做好准备，在下一个阶段的赛场上全力以赴。」

即将前进「汽车城」（Motor City）底特律，康宁汉也备妥了一个完美的绰号，那就是与车队（motorcade）同样拼法的「汽车凯德」（Motor Cade）。活塞上个球季的战绩只有20胜52败，6月22日在NBA选秀乐透抽签时，获得状元签。

休士顿火箭上季仅获17胜55败，成绩在全联盟垫底。这次选秀会，他们以榜眼签选上先前已加入NBA发展联盟「G联盟」（G League）的19岁得分后卫格林（Jalen Green）。

格林选择和拉米罗．波尔（LaMelo Ball）相同的道路，成为跳过美国大学篮赛舞台、直接参与NBA选秀的球员中，获选顺位最高的一人。过去，选择先到澳洲联赛打球的拉米罗．波尔，在去年选秀会上，被夏洛特黄蜂以探花签选上。

格林上季在G联盟平均每场比赛可获17.9分、2.1篮板、2.8助攻。

克里夫兰骑士则以探花签选进身高213公分的强力前锋莫布里（Evan Mobley），上季他在南加州大学时，平均每场比赛可获16.4分、8.7篮板、2.4助攻。

握有这次NBA选秀会4号签、5号签的多伦多暴龙、奥兰多魔术，分别选进了佛罗里达州大的巴恩斯（Scottie Barnes）、后卫萨格斯（Jalen Suggs）。

© 2021 AFP