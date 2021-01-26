选美国辉瑞或中国国药？疫苗外交战在中东上演

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（法新社耶路撒冷26日电） 中东和北非国家订购COVID-19疫苗时，面对该选美国或中国疫苗，除了物流还有外交因素考量。这反映出北京在这个区域的影响力与日俱增，并趁美国自顾不暇之际大展疫苗外交。

以色列政府近日公布文件，显示以色列和美国辉瑞大药厂（Pfizer）在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种的合作程度，全国约900万人口已有超过1/4施打疫苗。

拥有庞大数位化医疗资料库的以色列，还向辉瑞提供疫苗功效和潜在副作用的相关数据。

双方如此密切合作，并不令人意外，因为以色列正是美国在中东地区主要战略盟友。除了辉瑞，以色列还订购数百万剂美国生技公司莫德纳（Moderna）研发的COVID-19疫苗。

其他像沙乌地阿拉伯、卡达、科威特和阿曼等中东国家，也大量依赖辉瑞和德国生技公司BioNTech合作研发的疫苗。不过伊拉克、约旦、阿拉伯联合大公国和巴林等国，则分别订购辉瑞疫苗与中国国药集团推出的疫苗，以分散风险。

阿拉伯联合大公国如今已认定国药疫苗「完全安全」。这支中国制疫苗也出现在埃及和摩洛哥等美国盟邦的订购名单上。

中国和阿拉伯国家关系专家、法国凯志商学院（Kedge Business School）教授祖比尔（Yahia Zoubir）表示，疫苗的选择要考量到价格和冷藏温度要求，辉瑞疫苗需要摄氏零下70度，国药疫苗只需要摄氏2至8度。

不过祖比尔指出，这其中也难脱政治因素，自从疫情爆发以来，前美国总统川普（Donald Trump）的政府「自顾不暇」，中国则大打公卫外交，「中国人更加积极和配合得多」。

北京不仅已经出口数以百万份的口罩和防护衣到中东、北非及其他地区，还提供呼吸器，并与数个国家的医疗当局举行线上研讨会。

祖比尔表示，中国的「一带一路」计画有新丝路，如今还有「卫生丝路」，「卫生正成为中国外交政策的一环」，这让北京得以在阿拉伯世界扩大朋友圈，尤其是中国进口的石油有一半来自这个区域。

阿拉伯联合大公国扎耶德大学（Zayed University）中国中东关系专家傅尔顿（Jonathan Fulton）则指出，中东地区的美国盟邦和伙伴国承受许多压力，他们被要求别跟中国合作。

傅尔顿还说，但即便如此，由于美国对疫情的应对兵荒马乱，情势已从「中国是受害者」，转变成中国是提供帮助且「可靠的行动家」。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP