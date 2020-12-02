通俄门案起源 美司法部任命特检续查

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（法新社华盛顿1日电） 美国司法部今天表示，已任命一位特别检察官，就2016至2018年间针对俄罗斯与总统川普竞选团队间可能勾结的「通俄门」案调查，继续进行反向调查。

司法部长巴尔（Bill Barr）指派联邦检察官杜然（John Durham）调查「通俄门」案调查员，被调查的对象可能包括联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey）以及前特别检察官穆勒（Robert Mueller）。

杜然担任巴尔下属时虽已调查过那些事件，但任命他担任特检，可让他在川普明年1月20日卸任、即便有新任司法部长上台后，调查地位仍可不受影响。

巴尔10月19日即任命杜然，但显然是顾及当时即将到来的总统大选，搁置至今天才发布。

而在大选中击败川普的拜登，上任后虽会自己任命司法部长，但接替巴尔的人选就算想逼杜然结束特检调查，政治上必也会遭遇困难。

川普主张「通俄门」调查以权谋私、是意在破坏他政府的政治「猎巫」，2019年4月，巴尔钦点杜然针对相关指控展开调查。目前相关指控只有一件成案，也就是申请窃听川普某幕僚许可的文件中，有电子邮件遭一名联调局律师更动。

根据巴尔的命令，杜然调查重点仍将是联调局2016 年7月启动的「交火飓风行动」（Operation Crossfire Hurricane），以及穆勒2017年5月启动的「通俄门」调查。

两项调查都瞄准俄罗斯为襄助川普2016年选战所做的侵骇与社群媒体操弄，以及川普阵营和莫斯科的多次接触。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP