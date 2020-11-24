通用汽车不打川普法律战 撤销对加州环保标准提告

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（法新社纽约23日电） 美国汽车制造业巨擘通用（General Motors，GM）今天撤回川普政府所支持、对加州政府燃料节省规定提出的诉讼，转为支持美国总统胜选人拜登主张的提高电动车使用率政策。

通用汽车去年10月偕同同业丰田（Toyota）和飞雅特克莱斯勒（Fiat Chrysler）宣布，他们支持对加州政府提出法律挑战，主张燃料节省规定应由联邦政府制订。

由于加州订定的环保标准比联邦标准更严格，因此川普政府对加州的规定抱持对抗态度。

但通用汽车执行长巴拉（Mary Barra）今天致函环保团体表示，他们已「立即撤销」告诉，并欢迎其他车厂加入撤告行列。

原本便与川普关系不睦的巴拉，本月稍早已与拜登会面。她表示：「相信拜登政府、加州和美国汽车产业...可以携手合作找到方法，来实现全面电动化的未来。」

巴拉还说，她是受到拜登的「重建更好未来」（Build Back Better）计画所「启发」。

她表示，拜登的计画「描绘出加强美国车辆电动化的清楚意愿，将创造100万个工作机会、设置55万个充电站，并让美国汽车业员工和制造商在电动化的竞争中胜出」。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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