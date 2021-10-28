通用福特：晶片荒恐持续到2022

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（法新社纽约27日电） 全球半导体短缺导致销售减少，通用汽车（General Motors）与福特汽车（Ford）今天双双通报获利下滑，这两大美国汽车巨头警告，晶片短缺问题可能持续到2022年。 但这两家公司股价却是两样情，福特因晶片取得较为乐观股价上扬，通用股价则是下滑。 由于晶片短缺，库存用罄，导致工厂暂停生产，通用在中国与美国等市场销售显着下滑。 通用执行长巴拉（Mary Barra）在写给股东的信中表示：「这个季度挑战很大，因为半导体压力仍在。」