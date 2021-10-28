通用福特：晶片荒恐持续到2022
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（法新社纽约27日电） 全球半导体短缺导致销售减少，通用汽车（General Motors）与福特汽车（Ford）今天双双通报获利下滑，这两大美国汽车巨头警告，晶片短缺问题可能持续到2022年。 但这两家公司股价却是两样情，福特因晶片取得较为乐观股价上扬，通用股价则是下滑。 由于晶片短缺，库存用罄，导致工厂暂停生产，通用在中国与美国等市场销售显着下滑。 通用执行长巴拉（Mary Barra）在写给股东的信中表示：「这个季度挑战很大，因为半导体压力仍在。」
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福特获利也见下滑，但营收下滑幅度较为温和。福特指出，最新季度半导体供应会「显着」改善。福特表示，晶片供应较前一个季度「大幅提升」，不过供应「仍是挑战」。
福特财务长罗礼祥（John Lawler）在分析师电话会议上说，「我们认为会持续到2022年」，甚至可能到2023年。 通用营收大减24%，来到268亿美元，获利减少41%，只有24亿美元。 巴拉表示，通用看到半导体供应「有些改善」，2022年第一季可有更多改善，但情况「仍会有点波动」。她说，2022年上半年「我们仍会受到半导体短缺的影响」，但「愈到年底状况会渐渐变好」。
© 2021 AFP