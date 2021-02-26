通膨升息忧虑笼罩 亚股追随美股大失血

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（法新社香港26日电） 由于投资人益发担忧，今年全球经济料强劲复苏，将刺激通货膨胀升温，迫使各国央行升息，美股昨天应声重挫，亚股今天跟进大跌，写下近一年来最血腥行情之一。日股跌幅更达4%。

全球陆续展开2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画，新增染疫人数持续减少，美国总统拜登（Joe Biden）的大规模振兴方案也即将推出，种种利多却宛如双面刃。市场人士一方面乐见生活恢复疫情前状态，另方面又担忧物价将飙涨。

物价若攀升，可能破坏全球股市从去年3月谷底一路反弹的主要支撑因素之一，那就是央行将借贷成本降至历史低点，及大规模收购债券。

过去几周债券市场已持续拉警报，美国10年期公债殖利率如今攀上1年来新高，显示投资人撤离避险资产。加上美国昨天公布的申请失业给付人数优于预期，引发美债殖利率进一步上扬。

不仅美国，全球其他地区的公债殖利率也都在攀涨，包括澳洲、法国、德国和纽西兰，甚至数十年来努力刺激通膨升温的日本。

纽约股市昨天因此卖压笼罩，3大指数收盘全数重挫，以科技股为重的那斯达克指数下滑3.5%领跌，因科技企业对于利率升高较为敏感。

然而，美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）在内的数名美国央行官员其实一再安抚外界，他们并不担心通膨升温，也视美债殖利率上涨为经济展望乐观迹象，还不认为在可预见的将来利率会升高。

摩根资产管理公司（JP Morgan Asset Management ）分析师许长泰指出：「随着疫情改善、疫苗配发及拜登总统的财政方案料在国会通过，美国经济前景看好，如今投资人执迷于通膨和经济过热风险。…他们可能未被联准会承诺长期维持货币宽松政策的说法完全说服。」

亚洲股市今天延续美股跌势，东京股市收盘大跌4% ，香港、台北和孟买股市重挫逾3%，首尔股市收低2.8% ，上海和雪梨股市跌幅也都超过2%，新加坡股市收低0.8%，吉隆坡和雅加达股市同样收黑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP