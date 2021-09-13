通膨压力恐促联准会提前减码购债 亚股走势分歧

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（法新社香港13日电） 美国8月产业物价涨幅创历史新高，引发投资人担忧美国联邦准备理事会（Fed）将被迫提前紧缩货币政策，美国股市上周尾盘应声收低，亚洲股市今天连带受影响，收盘走势分歧。

10日公布的8月美国生产者物价指数（PPI）较去年同期大涨8.3%，除了因为需求激增，供应和劳工短缺也带来涨价压力。本月以来持续推动亚股上涨的投资人信心，应声再受打击。

最新数据引发市场对联准会的货币政策计画产生诸多揣测。联准会主席鲍尔（Jerome Powell）曾表示，央行很可能在年底前开始缩减大规模购债措施。这项措施是过去这段期间美国经济和股市复苏主要动力。

然而，最新PPI数据可能使联准会官员将开始紧缩货币政策的时间表提前。明天将公布的美国消费者物价数据如今更显重要。

盈丰财资市场（CMC Markets）分析师休森（Michael Hewson）指出：「美国联准会订于下周开会，官员说词显然将更倾向提前而非延后减码购债。市场人士也似乎愈来愈担忧，通货膨胀压力升高趋势，恐怕比央行官员希望我们所相信的程度更顽固。」

美国股市3大基准指数10日收盘再度下跌。有报导传出，美国总统拜登（Joe Biden）考虑再度对中国贸易行为展开调查，要查北京的补助措施及对美国经济的影响。消息为股市增添卖压。

香港股市今天收盘下挫1.5%，在亚股当中领跌。由于英国「金融时报」报导，中国监管机关正计划要求阿里巴巴旗下的中国最大支付应用程式（app）支付宝分拆利润优渥的小额贷款业务，引发阿里巴巴在香港股价重挫逾4%，拖累大盘。

新加坡、台北、马尼拉、曼谷、雅加达、吉隆坡和孟买股市今天也全数收低。不过，东京和上海股市分别收高0.2%和0.3%，雪梨、首尔和威灵顿股市同样收红。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP