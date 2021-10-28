通膨和复苏前景疑虑拖累 亚股收挫

（法新社香港28日电） 亚洲股市今天在通膨攀升以及央行紧缩货币政策压力等疑虑的拖累下收低，投资人思索低利率时代是否将告终，激增的COVID-19病例也提醒投资人疫情尚未结束。

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随着支付期限将届，中国地产巨擘恒大集团以及庞大不动产产业的未来也令人忧心。同时，美国总统拜登（Joe Biden）社会支出计画的不确定性也对市场心理造成影响。

不过，一连串稳健的企业财报数据提供交易大厅重要支撑，协助带动本周市场再创多年高点。苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）将于稍晚公布财报。

在供应链紊乱、需求飙升，造成部分国家的物价以数十年来未曾见过的速度攀升，投资人评估通膨攀升带来的冲击，市场原本对全球经济复苏将持续至明年的乐观心理近几个月来已逐渐消退。 部分国家央行已提早升息，逐步退出宽松政策，避免通膨失控。 加拿大央行昨天表示，将结束庞大的购债计画，并透露将比预期提早在2022年升息。巴西央行则已升息。

在此之前，韩国、纽西兰央行已经升息，英国央行和澳洲央行也准备升息。 美国联邦准备理事会（Fed）则预期在年底前开始逐渐缩减庞大的购债计画，于2022年中升息。 亚股今天随着前一天的美股颓势走跌，日股日经指数收跌0.96%，港股恒生指数收挫0.28%，上海综合股价指数收低1.23%。台北、首尔、雪梨、新加坡、威灵顿、雅加达、马尼拉股市都收跌。

© 2021 AFP