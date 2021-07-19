通膨和疫情疑虑再起 亚股随美股重挫收跌

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（法新社香港19日电） 亚洲股市今天在市场忧心通膨攀升，以及Delta病毒变异株疫情延烧，引发全球经济复苏受影响的疑虑下，随着华尔街股市重挫而大幅收低。

美国16日首度发布香港商业警示，警告在北京实施港区国安法、反外国制裁法后，在香港营运可能面临商誉、财务甚至法律风险，引发市场担忧香港金融中心的未来，港股受到重创。

高度传染性的Delta病毒变异株疫情蔓延，打乱各国计画，多国领袖重新实施封城和其他的防疫封锁措施，尤其是那些疫苗接种进度缓慢的国家。

即使在大多数民众已接种疫苗，大部分防疫措施已解除，像是英格兰地区，仍然有感染病例飙升的疑虑。引发外界忧心经济复苏恐不如一开始预期强劲。

万达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「随着外界对Delta病毒恐破坏经济复苏希望的不安增加，上午股市成了亚洲的焦点。」

同时，通膨攀升重燃市场疑虑，忧心美国联邦准备理事会（Fed），以及其他国家央行恐被迫缩减超宽松货币政策和提早升息。

摩根资产管理（JP Morgan Asset Management）分析师胡德（Michael Hood）指出：「市场正在处理有一段时间没看到的通膨压力。」他还说，这阵通膨压力不知是暂时或持续性，带来不确定性。

日股日经225指数跌1.3%，收在27652.74点。港股恒生指数挫1.8%，收在27489.78点。上海股市综合指数收盘近乎持平报3539.12点。

至于亚洲其他股市，雪梨、新加坡、首尔、马尼拉、雅加达、台北和威灵顿股市也都收低。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP