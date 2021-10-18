通膨忧虑再度升温 亚股涨跌互见

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（法新社香港18日电） 投资人对通货膨胀的担忧再度成为市场焦点，加上中国经济成长进一步走软，令人更担心其蹒跚的复苏步伐。亚洲股市今天收盘走势分歧。

受到财报季开场表现强劲加持，投资人对物价飙涨的关注稍获转移，全球股市上周普遍写下良好涨势。

然而，油价仍继续攀涨，西德州中级原油（WTI）和布伦特（Brent）油价分别来到7年和3年来最高点，使得股市焦点再度回到通膨威胁。

上周公布的数据显示，中国9月生产者物价指数升至25年新高，美国趸售物价涨幅创下历史最高纪录。纽西兰今天也公布，物价上涨速度达到10年来最快。

世界各国中央银行如今面临愈来愈大压力，可能有必要开始缩紧COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后实施的货币宽松政策。但这类政策是过去这段期间推动经济和股市强劲复苏的一大助力。

韩国和纽西兰等若干国家央行便已调高借贷成本，英国央行英格兰银行（Bank of England）也表明升息不远了。美国联邦准备理事会（Fed）则预料今年底前开始缩减收购债券措施规模。

另一方面，中国今天公布第三季经济成长率降至4.9%，略逊于预期。归咎于北京整顿房地产行业，对中国经济至关重要部分带来严峻打击。

不过，中国人民银行高层官员周末表示，中国地产业巨擘恒大财务困境扩散至金融业的风险「控制得住」，消息增添投资人乐观情绪。

东京、上海、首尔、威灵顿和台北股市收黑。但香港股市收涨0.3%，雪梨、马尼拉、曼谷和雅加达股市同样皆收高。新加坡股市则收平。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP