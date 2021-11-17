通膨忧虑拖累 亚股普遍收黑

（法新社香港17日电） 由于市场持续担忧通膨恐迫使各国央行加快收紧货币政策，亚洲股市今天多收跌。

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最新经济数据显示零售销售成长超出预期，且世界最大零售商沃尔玛（Walmart）和居家修缮用品零售商家得宝（Home Depot）盈利稳健，纽约三大指数再次上涨。

这个消息进一步强化了美国复苏的乐观情绪，同时也显示消费者暂时无视通膨飙升的效应。

然而，这也为外界要求联邦准备理事会（Federal Reserve）加快采取行动以防止经济过热，确保物价不会失控的呼声，提供了更多支持。

联准会高阶官员布勒德（James Bullard）表示，联准会应该采取「更强硬」的措施，缩减其庞大债券收购计划的速度「可能加快」。

不过，旧金山联邦准备银行总裁戴利（Mary Daly）仍持温和派立场，她与联准会主席鲍尔（Jerome Powell）一样，认为物价压力只是暂时性的，过早采取行动可能损害经济反弹。

市场预期美国收紧货币政策的心理，推升美元兑日圆触及四年高位114.97日圆，由于日本央行承诺会在一段时间内维持超宽松措施，也对日圆汇价带来压力。

日股日经指数收盘下跌0.40%，来到29688.33点。香港恒生指数收跌0.25%，来到25650.08点。上海综合股价指数收涨0.44%，来到3537.37点。

至于其他亚洲股市，首尔、雪梨、新加坡、孟买、马尼拉和威灵顿股市都收黑；台北、曼谷和雅加达股市则扬升。

© 2021 AFP