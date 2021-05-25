通膨忧虑缓解 亚洲股市普遍上涨

广告 继续浏览后续

（法新社香港25日电） 美国股市昨天出现强劲反弹，投资人对全球经济复苏前景充满信心，对于通货膨胀的担忧缓解，激励亚洲股市今天追随美股涨势普遍收高。

法新社报导，美国联邦准备理事会（Fed）若干官员坚称，预计未来几个月物价虽料将飙升，但将是暂时性的。这些言论使投资人信心增强，美股昨天在科技股领涨下收红。

这些涨势有助削减科技股近期失土。由于通膨加剧恐将迫使央行收紧货币政策及升息，科技股首当其冲面临卖压。科技巨擘更易受到较高利率冲击，因为对未来收益及现金流量可能有影响。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）指出：「市场似乎开始接受联准会说法，即通膨加剧可能只是暂时性的，因此应该不成问题。」

东京股市日经225指数上涨0.7%，收28553.98点；香港恒生指数上扬1.8%，收28910.86点；上海证券交易所综合指数扬升2.4%，收3581.34点。

雪梨股市上涨1%，雅加达上涨0.9%，台北股市扬升1.6%，新加坡、首尔、马尼拉、孟买及曼谷股市也收涨，但威灵顿股市收跌。

© 2021 AFP