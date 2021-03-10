通膨疑虑不散 亚股走势分歧

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（法新社香港10日电） 亚洲股市今天走势分歧，未能延续全球股市的涨势，投资人忧心随着脱离疫情危机引爆全球经济，恐将带动未来的通膨和利率攀升。

美国拜登总统（Joe Biden）的1.9兆美元振兴纾困方案正在过关的紧要关头，过去几周来市场焦点放在政府和美国人积压已久的支出激增将带来的冲击。随着防疫封锁措施解除，手上有余钱的美国人预期将大方花钱。

影响所及，美国基准10年期公债殖利率已经连月攀升至1年高点。投资人预期通膨攀升恐侵蚀获利而抛售债券，导致殖利率攀升。

这也引发美国联邦准备理事会（Fed）恐必须展开紧缩超宽松货币政策的疑虑，这些超宽松货币政策包括处于历史低档的利率，超低利率是股市过去一年来涨势的推手。

在外界密切关注的最新3年期公债昨天拍卖过程顺利后，这些疑虑得到缓解，殖利率随之滑降。市场目光现在转向明、后天将拍卖的10年期和30年期公债。上周7年期公债需求疲软，引发全球股市一阵卖压。

公债拍卖顺利的消息也提供华尔街股市所需的提振。以科技股为主的那斯达克指数昨天大涨3.7%，道琼工业指数和标准普尔500指数也收在平盘上方。

普徕仕（T Rowe Price）策略师莫瑞（Tim Murray ）提醒投资人：「通膨预期在连续几年处于低档后，受到美国海内外积压已久的消费者需求将攀升下，2021年其余时间的通膨预期已经攀升。」

「预期的通膨率虽相当温和，但值得注意的是自2014年6月以来，预期的通膨水准从来没有这么高过。依我们所见，美国投资人应该不要预期过去10年所见的异常低档通膨会持续下去。」

此外，中国上月公布的生产者物价出现2年来最大增幅，也增添通膨疑虑。中国生产者物价受到海运成本攀升，微晶片短缺以及石油需求攀升等影响而上扬。

亚洲股市今天涨跌不一，日股日经指数收盘微涨0.03%；香港股市恒生指数收盘涨0.47%；纽西兰股市收盘涨0.88%。澳洲股市则是收跌0.84%；上海综合股价指数收跌0.05%；新加坡股市收跌0.93%。

© 2021 AFP