通膨疑虑与美债违约隐忧垄罩 亚股跌多涨少

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（法新社香港6日电） 尽管华尔街股市强劲上扬，市场对通膨攀升和货币政策收紧的持续担忧，加上美国债务恐违约疑虑，使亚洲股市今天跌多涨少。

由于供应链问题以及需求复苏导致能源价格飙涨引发通膨持续攀升，超过一年的股市多头于近几个月来遭遇瓶颈，世界各国央行面临愈来愈大的收紧超宽松货币政策压力。

有些投资人警告，持续高物价加上全球经济成长放缓的迹象，可能会导致一段停滞性通膨。

纽西兰储备银行（Reserve Bank of New Zealand）为控制通膨，今天加入韩国、挪威央行行列，调升基准利率利率一码，由0.25%升至0.5%，是7年来首度升息。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）表示：「调查显示，9月商业活动以及新订单继续以稳健速度增加，表明尽管有Delta变异株疫情，美国经济仍具稳固韧性，也支持美国联准会可能会在11月初下次会议宣布缩减（购债）计画的观点。」

石油输出国家组织（OPEC）和其他主要产油国不顾价格上涨和对通胀冲击的担忧，拒绝扩大生产，原油价格过去两天飙升逾4%至多年新高后，再度小幅攀涨。

美国联邦参议院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）警告，若无法提高政府举债上限，美国恐面临信评遭降级的灾难性后果。

另外，中国地产业巨擘恒大若倒闭，恐对中国重要房地产业造成的潜在冲击，仍令投资人担忧。

华尔街3大指数在历经一天惨跌后，于昨天劲扬，但亚股未能跟上，持续走低。

东京股市连8个交易日下跌，香港、首尔、雪梨、威灵顿、孟买、曼谷和台北也都收黑。

但新加坡、马尼拉和雅加达均收盘上涨，上海股市逢假休市，将于8日开市交易。

© 2021 AFP