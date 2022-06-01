通膨疑虑加上油价弹涨 亚股走势分歧

（法新社香港1日电） 随着前一天的华尔街股市下跌，以及最新数据提醒投资人通膨未有缓和的迹象，亚洲股市今天走势不一。

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稍早媒体披露石油输出国家组织（OPEC）考虑暂停让俄罗斯加入一项生产协议，观察家表示，此举可让产油国生产更多石油，油价闻讯一度急跌，之后弹涨。

近来在外界期盼通膨接近触顶、市场卖压可能将结束的乐观心理下，以及中国松绑防疫封城措施，也助长市场乐观气氛，亚洲股市走势普遍稳健。

然而，最新数据显示，受到能源价格飙升影响，欧元区5月通膨创下历史新高，投资人从云端跌落平地。

外界忧心一旦过慢采取行动，决策者之后可能必须宣布更强硬、更痛苦的升息决定。

景顺顾问公司（Invesco Advisers）的胡伯（Kristina Hooper）指出：「外界对于通膨，以及央行对抗通膨会升息到什么程度的疑虑加剧。」「从原本只有通膨恐惧演变到成长恐惧，不确定性已经攀升。」

日股日经225指数今天涨0.7%，收27457.89点。港股恒生指数跌0.6%，收21294.94点。上海综合股价指数跌0.1%，收3182.16点。

至于亚洲其他股市，台北、曼谷、马尼拉股市都收跌，雪梨、新加坡和威灵顿股市则收涨。

© 2022 AFP