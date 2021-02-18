通膨疑虑升高 亚股普遍收黑

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（法新社香港18日电） 新型冠状病毒感染率在疫苗推出之际下降，美国振兴方案在国会审议，但亚股今天普遍收黑，因为投资人获利了结，加上对于出现通膨的忧心加剧，抵消对于全球复苏的长期乐观期待。

侵袭美国的严酷寒流冲击石油生产，推动油价冲上13个月以来新高，甚至盖过来自沙乌地阿拉伯的利多消息，沙国有鉴于近几个月来油价表现强劲，正计画提高石油产量。

疫苗接种计画让人们逐渐回到类似以往的正常状态，封锁措施正在松绑。人们相信去年崩溃的全球经济将强劲反弹，促使近几个月来全球股市及其他风险资产上涨。

支撑人们信心的是政府大量支出，以及央行实施超宽松货币政策，加上在经济充分复苏前继续提供支持的保证。

但这也导致人们预期将出现急剧通膨，加上美国国债殖利率飙至约1年来新高，引发人们对未来借贷成本升高的担忧。投资人脑海弥漫这些忧虑以及股市可能涨过头的警告。

东京股市日经225指数下跌0.2%，收30236.09点；香港恒生指数下挫1.6%，收30595.27点；上海证券交易所综合指数上涨0.6%，收3675.36点。

新加坡股市下挫0.4%、首尔股市下跌1.5%、威灵顿股市挫跌0.3%、马尼拉股市下降1.7%，孟买股市下滑0.7%、曼谷股市收跌0.3%，雅加达股市下跌0.4%，但台北股市上涨0.4%、雪梨股市几乎收平盘。

© 2021 AFP