通膨疑虑和复苏乐观情绪交战 亚股走势分歧

广告 继续浏览后续

（法新社香港24日电） 市场既担忧通货膨胀升温，又对全球经济复苏抱持乐观，两股情绪交战；而亚洲部分国家2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温，令投资人持警慎态度，亚洲股市今天收盘走势分歧。

随着今年全球经济预料将加速复苏，如今投资人主要关注焦点摆在物价将如何受到影响。观察家已警告，若通膨率长期维持在高档，将迫使各国中央银行缩减超宽松货币政策，而这类政策先前曾协助股市创造长期多头行情。

美国、英国和欧元区公布的服务业活动数据强健，使得外界更加预期经济成长将强劲反弹。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）指出，这类数据「应该会令通膨忧虑持续存在，并促使外界预期央行有必要较自身官方指引暗示的时间点提前令政策正常化」。

此外，美国总统拜登（Joe Biden）所提出、今年稍早已获美国国会通过的大规模振兴方案，也为带来通膨升温压力。拜登还准备提出价值数兆美元的其他振兴方案，锁定基础建设和援助家庭。

顾问资本管理公司（Advisors Capital Management LLC）经理人菲尼（JoAnne Feeney）表示：「未来几个月市场走势将非常分歧，直到我们对于通膨实际上如何发展、美国振兴方案如何影响支出及疫情的实际进展有更多资讯。」

东京、雪梨、新加坡和台北股市今天全都收涨0.2% ，上海股市收高0.3%，吉隆坡和孟买股市也收红。但香港股市收低0.2%，首尔股市收跌0.4%，马尼拉股市收低0.6%，威灵顿、曼谷和雅加达股市全以小跌作收。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP