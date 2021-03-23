通膨疑虑拖累 亚股多收跌

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（法新社香港23日电） 亚洲股市今天在近来市场卖压持续下，跌多涨少。投资人忧心全球经济预期将复苏恐迫使央行提早紧缩宽松货币政策，而对股市带来卖压。

尽管前一天的华尔街股市三大指数都上涨，亚股今天却未随着美股走高，市场似乎无意让已涨了一年的股市再上一层楼，同时疫苗施打计画断断续续，加上欧洲最新的封城措施也让投资人焦虑不安。

市场本周焦点将放在美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）和财政部长叶伦（Janet Yellen）首次出席国会联席听证会的发言。两人将答覆有关对疫情的政策反应问题。

鲍尔和叶伦都一再表示，目前尚未看到通膨持续攀升，在美国的失业情况受到控制，以及通膨上升至2%以上一段时间以前，当局将会维持超宽松货币政策，利率维持低档不变。

Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）警告：「风险市场的问题是通膨这个议题还会再讨论6到12个月，或者更久。」

香港恒生指数收挫1.34%；上海综合股价指数收跌0.93%；日经收跌0.61%；首尔股市收跌1.01%；澳洲股市收挫0.10%。新加坡股市则收涨0.12%。

© 2021 AFP