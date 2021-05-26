通膨疑虑缓和 亚股收涨

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（法新社香港26日电） 投资人对通货膨胀升温的忧虑减轻，加上对疫苗接种和经济活动恢复抱持乐观，并更看好全球经济强劲复苏，促使亚洲股市今天收盘多数上涨。

近几个月股市屡受通膨疑虑打击，因随着各国结束2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁措施、推出振兴方案及推动疫苗接种，经济活动预料大幅回温，引发投资人担心物价飙涨，将迫使央行提前缩减超宽松货币政策。

尤其有些交易商担忧，美国联邦准备理事会（Fed）恐怕会太晚采取行动；4月公布的爆炸性通膨数据，更加深他们的不安。

不过有分析家指出，联准会高层官员为缓和通膨疑虑采取的最新努力，似乎正见到成果。被视为未来利率指标的美国长期公债殖利率前阵子大涨响起警讯后，走势已回稳，很可能开启股市再度上攻之路。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）指出：「通膨论者看来可能准备弃守。我们照理应该见到经济成长加速、物价压力攀升，但现在大宗商品普遍涨价趋势已缓和（包括铜、木材、铁矿砂甚至软谷物），房市已触顶，消费者的短期乐观看法也减弱。」

另一方面，投资人对股市的多头看法，持续因担忧一些亚洲主要经济体染疫人数激增而受到影响。这些国家包括印度、日本、台湾、新加坡和泰国，疫苗接种率多半低得令人担忧。

东京、上海和台北股市今天全都收高0.3%，香港股市劲扬0.9%，马尼拉股市更扬升2.3%，威灵顿和孟买股市也走扬。但雪梨股市收低0.3%，首尔股市也收黑。新加坡、曼谷、吉隆坡和雅加达股市则因假日休市。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP