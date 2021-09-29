通膨、联准会政策疑虑打击信心 亚股挫跌

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（法新社香港29日电） 投资人忧心通货膨胀明显升温、美国联邦准备理事会（Fed）的金融支援将停止及华府债务上限协商陷入僵局，美国股市昨天应声重挫，卖压蔓延至今天亚洲股市，收盘多数挫低。

供应链问题加上能源价格节节攀涨，导致通货膨胀率不断升高。布伦特原油价格昨天涨破每桶80美元，站上3年来最高价位。

联准会上周示意，将在今年底前开始缩减大规模购债。原本市场反应平静，但本周美国公债殖利率大涨，激起投资人恐慌，担心在通膨持续升温下，联准会可能比预期大幅提前及加速缩紧货币政策。

美债殖利率升高，也使得美元更具吸引力而汇价一路走扬；但美国可能因此陷入一段时期「停滞性通膨」的疑虑进而出现，即经济成长持续不振、但物价仍劲扬。

另一方面，中国地产业巨擘恒大倒闭疑虑未除、中国能源供应紧绷及全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情挥之不去，持续令投资人担忧，同样打击股市信心。

美股道琼指数昨天收盘重挫近570点，标普500指数挫低2%，以科技股为主的那斯达克指数跌幅更达2.8%，因科技企业有现金需求而较易受利率升高影响。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）表示：「美债殖利率扬升、油价看似可能轻松触及每桶90美元，加上供应链问题不见缓和迹象，使得股市终于显露脆弱一面。」

莫雅并指出：「联准会愿意容忍通膨超微超标，但目前能源市场紧绷情况，恐怕（政策）在年底前会不得不重大转向。」

东京股市今天收盘重挫2.1%，上海股市收跌1.8%，台北股市收挫1.9%，雪梨和首尔股市跌幅也都超过1%，威灵顿和新加坡股市同样收黑。

但香港股市收涨0.7%，马尼拉、曼谷和雅加达股市也都收红。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP