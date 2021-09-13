造价逾40亿元体育馆 中国移交给柬埔寨

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（法新社金边12日电） 中国迄今对柬埔寨援建规模最大的基础建设今天移交，中国将金边一座造价1.5亿美元（约新台币41.5亿元）的体育馆移交给柬埔寨。

这座可容纳6万人的场馆，是中国斥资上兆美元推动「一带一路」计画的最新一项建设。中国欲藉「一带一路」计画向他国提供发展基础建设所需资金，以提高中国在海外的影响力。

正在访问柬埔寨的中国外交部长王毅在金边出席体育馆交接仪式，这座场馆将成为柬埔寨主办2023年东南亚运动会的主要比赛场地。

柬埔寨观光部长唐坤（Thong Khon）表示，这座造价1.5亿美元的体育馆，是中国迄今对柬埔寨援建规模最大的基础建设。

柬埔寨总理洪森（Hun Sen）近年因为对中国的依赖而饱受批评，但他今天为两国关系辩护，说中国是「值得信赖及尊敬的朋友」。

洪森表示，在王毅造访期间，柬埔寨与中国也签订了几项新合约。北京先前曾承诺为柬埔寨的发展计画，提供总计2.5亿美元经费。

王毅稍后也承诺，将继续支持柬埔寨发展基础建设。他补充说，在与柬埔寨的合作中，中国从未设下「政治条件」。

柬埔寨长年作为中国的坚定盟友，接受北京数十亿美元利率低于市场行情的「软贷款」（soft loans）和投资。

中国也提供近2800万剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗给柬埔寨，其中包括捐赠的430万剂。

© 2021 AFP