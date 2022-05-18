逾10万墨西哥人失踪 联合国：一场大悲剧

（法新社墨西哥市17日电） 逾10万的墨西哥人被列为失踪，这让饱受暴力摧残的墨西哥缔造残酷的新里程，也让联合国人权事务高级专员巴舍莱今天称这是「一场极大的悲剧」。

广告 继续浏览后续

墨国这些年来与毒品有关暴力事件急遽上升，人权组织呼吁采取紧急行动，以解决激增的失踪问题。

法新社报导，从1964年以来持续追踪失踪人口的墨西哥全国失踪人口登记处（The National Registry of Missing Persons）表示，截至16日为止，已有10万12人下落不明，其中男性约占75%。

「我们失踪人口运动」（The Movement for Our Disappeared）警告，这个数字「肯定远低于实际案例数」，呼吁政府「以全面性、立即性的方式」来处理这场危机。

巴舍莱（Michelle Bachelet）表示，失踪问题代表着「极大的人类悲剧」。

她补充说：「应该不遗余力地终结这些极为广泛侵犯和践踏人权的行为，并维护受害者获得真相、正义、赔偿，和保证不会再受害的权利。」

巴舍莱的办公室表示，在立案的失踪事件中仅35件被定罪，「有罪不罚的比例高得惊人」，「多半是因为缺乏有效的调查」所致。

© 2022 AFP