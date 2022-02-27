逾11万乌克兰难民涌入波兰 忧心家园但士气高昂

（法新社波兰华沙/普瑟米斯26日电） 数以万计乌克兰民众逃离战乱家园抵达邻国波兰，当中许多人是挤上壅塞火车才到边城普瑟米斯（Przemysl），尽管压力大，但士气却相当高昂。

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法新社报导，波兰内政部副部长谢佛纳克（Pawel Szefernaker）今天表示，俄罗斯本周入侵乌克兰以来，已有11万5000名乌克兰民众跨越边界进入波兰。

而在4小时之前，谢佛纳克才说统计人数有10万人，可见乌克兰难民涌入波兰速度之快。掌管波兰边境的普拉加（Tomasz Praga）表示，光是昨天一天，就有5万人从乌国入境波兰。

而抵达东南部城市普瑟米斯火车站的乌克兰民众，大多数都是老弱妇孺，能够从军的年轻男子很少见。

34岁乌克兰民众安娜告诉法新社：「情势很可怕，但我们起身捍卫国家，也很为我们的朋友感到骄傲。」安娜的一些男性友人都留在基辅（Kyiv）以对抗俄军入侵。

她说：「这是他们的责任，也是他们自己愿意的，他们要为我们的家园而战。」

安娜表示：「我们不想奔走各国要求帮忙，但此时此刻真的需要支援。」（译者：纪锦玲）

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