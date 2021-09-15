逾1400只海豚遭屠杀 丹麦法罗群岛传统狩猎活动挨批

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（法新社哥本哈根14日电） 丹麦自治领土法罗群岛政府14日在一场传统狩猎仪式中，扑杀1400多头大西洋斑纹海豚，引发强烈抗议。生物学家称，这是当地有纪录以来规模最大的海豚猎杀行动。

一名政府发言人告诉法新社，「毫无疑问，不熟悉哺乳动物狩猎和屠杀活动的人，一定会觉得法罗群岛（Faroe Islands）的鲸鱼狩猎活动相当惊人，不过捕猎活动都有完整规划与充分监管。」

发言人说，约拥有5万人口的法罗群岛通常会捕杀领航鲸，而非海豚。这项传统已有数百年历史。

当地一名电视台记者表示，「通常会有一些猎物遭遇『磨难』（grind，当地语言称为grindadrap），但我们通常不会一口气杀死这么多猎物，这看起来太过极端，且需要一些时间才能将猎物全数杀死，但一般来说不会太久。」

「磨难」是指当地一种传统捕猎方式，渔夫驾驶多艘渔船排列成半圆形，将鲸鱼赶入海湾，使其搁浅后用刀杀死它们，最后将肉分给居民食用。

超过1000只大西洋斑纹海豚尸体一字排开、殷红鲜血遍染海滩的震撼画面曝光后，在社群媒体上引起大批网民怒火。

据当地记者说法，尽管法罗群岛上约有53%人口反对「磨难」，但当局尚无计划废止这种做法。当局还坚称，这是一种「永续狩猎方式」。

据当地政府估计，法罗群岛周围海域约有10万只领航鲸，去年约有600头遭到猎杀。

© 2021 AFP