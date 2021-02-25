逾150位CEO连名致函 力挺1.9兆美元纾困案

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（法新社纽约24日电） 美国联邦众议院将于26日针对总统拜登推出的1.9兆美元抗疫纾困案进行表决，超过150位顶尖企业执行长今天连名致函敦促国会通过纾困案，声称这是让经济走出疫情困境所需。

法新社报导，这封来自「纽约市伙伴关系」（Partnership for New York City）超过150位执行长连署的信函说，拜登的「美国救援计画」（American Rescue Plan）提供一个架构来协调公私部门的各种努力，共同克服2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，并持续推动新时代的包容性成长（inclusive growth）。

信函签署人包括贝莱德集团（BlackRock）执行长芬克（Laurence Fink）、摩根士丹利（Morgan Stanley）执行长高闻（James Gorman）以及高盛集团（Goldman Sachs）执行长苏德巍（David Solomon）等。

信中说：「先前的联邦纾困措施至关重要，但若要让美国走向强劲、持久复苏道路，需要做出更多努力。」

由美国大型公司执行长组成的商业圆桌组织（Business Roundtable）也另外致函，支持国会迅速通过纾困法案。

拜登本月稍早和沃尔玛（Walmart）执行长董明伦（Doug McMillon）与摩根大通集团（JPMorgan Chase）执行长戴蒙（Jamie Dimon）会面后，对纾困案能获得业界支持表示乐观。

这项纾困案包括向家户提供补助、对餐厅与其他小企业提供新的援助、扩大失业救济与对疫苗配送提供额外资助等。

共和党议员抨击这项纾困案太烧钱，且对于把联邦最低工资从每小时7.25美元调升至15美元以及提供3500 亿美元财政援助给州和地方政府最为诟病。

© 2021 AFP