逾2千非法移民企图闯关美国 墨西哥供暂时居留证

（法新社墨西哥塔帕珠拉23日电） 墨西哥移民当局今天表示，基于人道理由，决定提供临时居留许可给上周参与移民队伍出发想前往美国的2500名非法移民。

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墨西哥国家移民局（National Institute of Migration）官员卡斯图埃拉（Hector Martinez Castuera）表示，在与南部奇亚帕斯州（Chiapas）的移民队伍代表会谈后，这些移民将被转送到全国各地10个州。

卡斯图埃拉告诉记者：「除了临时居留证之外，我们还提供住宿和就业选择。」他并说许可证有效期为一年，可以延长。

墨国移民当局已开始动用十来辆巴士，将这群外国移民转送到中部、南部和西部地区。

官员上周表示，10月23日徒步离开南部城市塔帕珠拉（Tapachula）的移民队伍也有约1500人接受了临时居留的安排。

但仍有数百人决定继续前行，他们表示担心这项提议是种拘留和遣返的手段。

另一方面，数千名滞留在塔帕珠拉的移民今天封锁了一条公路，抗议墨国移民当局并未向他们提供居留许可证。

美国总统拜登上任后承诺将采取更人道的移民政策，导致逃离母国贫困和暴力涌入美国的非法移民人数大增。

2020年10月至今年9月期间，美国记录到多达170万人从墨西哥非法入境，创下同期历史新高。

而在墨西哥，今年1月至9月期间涌入超过19万名非法移民，超出2020年的3倍，当局已遣返约7万4300人。（译者：陈怡君/核稿：林治平）

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