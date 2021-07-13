逾200工作人员确诊 马来西亚疫苗接种中心暂关闭

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（法新社吉隆坡13日电） 马来西亚当局指出，今天暂时关闭一处2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种中心，因为此处逾200名工作人员确诊。与此同时，大马单日确诊人数也创新高。

法新社报导，马来西亚正在对抗高传染力变异病毒株引发的严重疫情，自今年6月初以来，大马一直处于严格封锁状态。

大马多周以来实施严格防疫措施，仅允许必要商业活动营运，但感染率依然居高不下，今天通报1万1079人染疫，创单日确诊新高。

大马已藉由开设大规模疫苗施打场所，加强疫苗接种计画，目前约11%人口已完整施打疫苗，近25%人口已接种第一剂。

但负责疫苗接种计画的大马科学部长凯里（Khairy Jamaluddin）表示，在疫情严重的雪兰莪州（Selangor ），有一处疫苗接种中心被迫关闭，此处453名工作人员及志工中有204人确诊。

他指出，那些感染者体内「病毒量」低，没有人出现严重症状，可能是因为大多数工作人员都已接种疫苗。

这处疫苗接种中心关闭，导致数千名预约者必须重新安排，但明天就会重新开放，配置新的工作人员。110

© 2021 AFP