逾40国参与援乌抗俄会议 美宣示倾全力挺乌

（法新社德国美军兰斯坦空军基地26日电） 逾40国今天在德国参与防卫会议，试图确保对乌克兰军援态度坚定且步调一致，主持会议的美国说，俄军行径已激起全球反对，并矢言「竭尽全力」帮助乌克兰。

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美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在主持兰斯坦空军基地（Ramstein Air Base）的会谈前，曾造访乌克兰首都基辅（Kyiv），他向乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）保证会提供额外军事支援。

奥斯汀表示：「如我们今天上午所见，全球多国团结起来，表达支持乌克兰对抗俄罗斯帝国式侵略的决心。乌克兰清楚相信自己能战胜，这里的每个人也这么想。」

奥斯汀还矢言美国将「竭尽全力」帮助乌克兰，目标是「帮助乌克兰战胜俄国无端的入侵，并加强乌克兰防范未来挑战的能力」。

主办单位指出，有超过40个国家参与此次会议，会议室内不乏中东和非洲国家，萤幕上还可看到似乎以视讯方式与会的韩国与日本代表。

俄国2月24日入侵乌克兰，造成数以千计人员死亡，数以百万计平民流离失所，更让人担忧美俄两大核武强权会扩大对峙。

© 2022 AFP