遏制COVID-19扩散 欧盟数国启动幼童疫苗接种计画

（法新社柏林15日电） 为遏制COVID-19（2019冠状病毒疾病）扩散、并维持学校开放，数个欧洲国家今天开始替5岁至11岁幼童接种疫苗，部分国家则尚未做出相关决定。

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率先开始替幼童接种疫苗的欧洲国家包括德国、西班牙、希腊、匈牙利。

德国小儿科医师协会发言人马斯克（Jakob Maske）表示，许多家长要求替孩子施打COVID-19疫苗，「我们只要一开放预约接种，名额几乎都会被抢光」。

德国疫苗接种委员会（STIKO）先前仅建议患有其他疾病的儿童接种COVID-19疫苗，但今后只要父母提出要求，健康儿童也能接种。

在希腊，目前已有逾2万名父母替孩子预约疫苗接种。

西班牙是欧洲疫苗接种率最高的国家之一，当局表示，替幼童接种疫苗，旨在打破「家庭环境、学校和社区内」的感染链。

部分欧洲国家将在近期内启动类似的疫苗接种计画，包括义大利、葡萄牙、波兰、波罗的海三小国和捷克共和国，其他国家尚未做出最后决定。

欧盟药品管理局（EMA）上月核准针对高感染率的5至11岁幼童，施打辉瑞/BNT疫苗。

12岁以下幼童的疫苗剂量较成人低，且会装在橙色盖子的小瓶中，以与较年长者适用的紫色盖子瓶装区别。

美国是全球第一个替5至11岁幼童施打COVID-19疫苗的大国，目前已有超过500万名幼童打过疫苗。

© 2021 AFP