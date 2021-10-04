遏止暖化 摄氏0.5度之差就是生死之别

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（法新社巴黎4日电） 摄氏0.5度或许看似不多，但气候专家表示，比19世纪工业化前高出摄氏1.5度的世界，与升温摄氏2度相比，可能有着生死之间的差别。

在升高摄氏2度的世界，面临极端热浪的人数将比现在增加逾1倍，面临水资源短缺的人数将增加2.5亿。

北极海无冰的现象将不再是百年一见，而是10年一见。

签署巴黎气候协定的各国矢言将全球平均升温控制在摄氏2度内，最好是摄氏1.5度，不过目前气温已比工业化前的基准高出摄氏1.1度。

人类目前距离这个目标依然很遥远，根据联合国资料，就算达成目标，目前的减排承诺仍将使地球走向暖化摄氏2.7度的「灾难性」之路。

以下是联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）对全球气温升高摄氏1.5度、2度甚至以上所做的分析。

● 热浪

若气候暖化达到摄氏1.5度，部分地区的最高温将增加3度；若全球暖化达摄氏2度，部分地区的最高温则将增加4度。

在全球升温摄氏1.5度的情况下，目前10年一遇的热浪机率可能增为4倍；全球升温摄氏2度，则可能增为近6倍。

若全球暖化摄氏1.5度，目前每50年出现一次的极端炎热天气的机率将增为近9倍，升温摄氏4度将暴增为40倍。

此外，也会有更多人类受到影响：全球升温摄氏1.5度，每5年至少遇到一次极端热浪的人类比例为14%，若再增加摄氏0.5度，比例将增为37%。

● 风暴

全球暖化将在赤道以南和以北的较高纬度地区，以及热带和部分季风地区带来更多雨水。

副热带地区的降水可能会更少，进而提高发生干旱的隐忧。

当今的极端降雨事件，机率是全球开始暖化前的1.3倍，强度也增加7%。

当暖化达摄氏1.5度时，极端降雨、降雪和其他降水事件的强度将加剧10%，机率则增为1.5倍。

● 干旱

在升温摄氏1.5度的世界，容易发生旱灾的地区面临旱期的可能性增为2倍，若升温达摄氏4度，干旱可能性则增为4倍。

相较于把全球平均气温升幅控制在摄氏2度内，若控制在1.5度内，能避免另外2到2.5亿人口面临严重水资源短缺。

限制干旱也能减少发生相关灾害的风险，例如野火。

● 粮食

在气温比工业化前高出摄氏2度的世界，7%到10%的农地将无法再耕种。

在升温摄氏1.5度的世界，作物收获量料将减少，热带地区玉米收成估计将下跌3%，若升温摄氏2度，则将减少7%。

● 海平面

若将全球暖化控制在升温摄氏2度内，海平面将在21世纪里上升约0.5公尺，到2300年前还会持续上升至近2公尺，这个数字是政府间气候变迁问题小组2019年预测的2倍。

由于冰盖的不确定性，科学家不排除在最糟的温室气体排放情况下，海平面在2100年前总计将升高2公尺。

若将气温升幅控制在摄氏1.5度内，海平面上升将减少10公分左右。

● 濒绝物种

上述一切影响，都攸关地球各地动植物的存亡。

全球暖化控制在摄氏1.5度内，对7%的生态系统有负面影响，若暖化达2度，则比例将增加近1倍。

气温若升高摄氏4度，将危及地球半数物种。

© 2021 AFP