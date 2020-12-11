遏止暖化 欧盟同意2030年前减排温室气体55%

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（法新社布鲁塞尔11日电） 经过彻夜冗长争辩，欧洲联盟各成员国领袖今天就设定更具企图心目标达成共识，也就是在2030年前减少温室气体排放55%，以遏止全球暖化。

主办欧盟成员国领袖高峰会的欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）在推特（Twitter）发文指出：「欧洲在对抗气候变迁方面走在前头。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示：「2030年前，欧洲将减排至少55%，这个目标使欧盟朝着2050年前实现气候中和（climate neutrality）的明确方向前进。」

欧盟各成员国领袖辩论气候变迁措施长达8小时，使得会议一直开至今天清晨。峰会昨天登场，为期两天。

波兰获得部份其他仰赖煤炭的中欧国家相挺，一直争取获得清洁能源转型的资助保证。

此项争论延宕了讨论英国脱欧的议程，也破坏稍早欧盟宣布各国领袖就欧盟长期预算达成共识的兴高采烈气氛。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP