遏止通膨持续恶化 美联准会料升息1码

（法新社华盛顿16日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天准备迈出提高借贷成本的第一步，目标是在情况失控前遏止通货膨胀持续恶化。

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由于俄罗斯入侵乌克兰，为受到供应链混乱和劳动力短缺打击的经济带来新的不确定性，联准会将不得不走钢索，以确保其抑制通膨的努力不会破坏美国经济从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中复苏的进程。

曾任联准会资深顾问的魏考克斯（David Wilcox）告诉法新社，「在任何经济学教科书中，都找不到好的答案」，强调联准会就其行动意愿进行沟通，将是采取平衡作法的关键。

联准会制定货币政策的联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee, FOMC）结束为期两天的会议后，预计将于美东时间今天下午2时（台湾时间17日清晨2时）公布最新利率决策。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）已表示，他赞成将基准利率从2020年3月以来维持在趋近于零的区间上调0.25个百分点，而这将会是一连串升息的第一步。联准会准备撤销在疫情初期匆忙实施的刺激措施。

鲍尔认为，随着全球最大经济体美国的供应链和劳动力短缺问题获得解决，通膨动能将在未来几个月开始下行。

然而，中国最近对几个城市祭出防疫封锁，影响数以千万计民众，迫使美国科技巨头苹果公司（Apple）的一家主要供应商关闭，显示疫情和其带来的冲击尚未落幕。

决策者应该更有能力应对过高而非过低的通膨问题，如同2008年全球金融危机后的那10年，通膨和就业复苏缓慢。

然而，随着美国2月消费者物价指数（CPI）年增7.9%，创40年来新高，联准会挨批忽视通膨危险，在应对汽车、住房和食物价格飙涨方面动作太慢。

俄罗斯入侵乌克兰以及俄国因此遭西方国家制裁，导致国际油价飙升。油价昨天回落至每桶100美元以下，为3周以来首次。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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