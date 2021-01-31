遏阻疫情 美CDC下令大众运输系统强制戴口罩

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（法新社华盛顿30日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC）29日晚下达命令，要求全美几乎一切大众运输系统全都得戴口罩，以遏阻2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延扩散。

美国新科总统拜登（Joe Biden）于1月20日宣誓就职后，随即签署行政命令，要求州际旅行以及联邦设施必须戴口罩。CDC于29日晚发布的新命令，扩大前述命令的适用范围至飞机、火车、巴士、计程车、共乘车辆、地铁、渡轮和船只等。

CDC的新命令也涵盖州际旅行，订2月1日深夜11时59分（格林威治标准时间2月2日4时59分）生效。

新命令表示：「在我们的大众运输系统戴口罩将保护美国人并提供信心，也就是即使在疫情大流行期间，我们也能再度安全旅行。因而，要求戴口罩将有助于我们控制疫情，并协助重启美国经济。」

CDC的命令涵盖旅客和运输业者，不仅于旅行期间，也包括在运输枢纽等候时刻。旅客于搭乘期间以及上下交通工具时，必须戴口罩遮住口鼻，在诸如机场、列车月台和地铁车站等候区域也不例外。

运输业者必须竭尽全力执行戴口罩措施，倘若有必要，得拒绝让不遵守者搭乘。长达11页的CDC命令表示，拒绝戴口罩构成违反联邦法令，由美国运输安全局（TSA）以及其他联邦、州和地方当局负责执法。

当人们吃喝或服药以及与听障者沟通时，得摘下口罩，于确认身分期间，能短暂移除口罩。此外，2岁以下婴儿以及戴口罩恐有危险的身障者也能豁免。

CDC表示，部分遮脸装置不符合戴口罩规定，包括面罩、围巾、有呼气阀口罩以及太大或不密合口罩等。

美国是累计确诊和染疫病故人数全球最严重国家，但染疫和住院人数于过去2周呈现减少，一些专家将此部分归功于更多人遵守戴口罩和维持社交距离等防疫措施。

© 2021 AFP