遏阻美暴力犯罪飙升 拜登严管枪枝扫荡「坏蛋」

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（法新社华盛顿23日电） 面对共和党一连数周针对犯罪率遽增紧咬民主党施政不力，美国总统拜登说，预期在实施防疫封锁措施数月后，犯罪率上升问题恐会延续到夏季，他同时公布「对付坏蛋」的新措施。

近来美国各大城市的枪击、凶杀与持械抢劫案大幅飙升，拜登警告美国人，在为防疫实施数月的封锁措施后，犯罪率飙升情况可能会延续到夏季。

拜登在与司法部长贾兰德（Merrick Garland）、一群跨党派市长和执法部门领导人开会后，今天在电视转播的演说中公布打击策略。

拜登说：「我们正在对付这些坏蛋。」「我们不会改变宪法，我们是在执行它。」他这项说法显然是在回应共和党抨击管制枪枝措施相当于逾越宪法。

拜登指出，他的政府承认暴力犯罪上升，2021年第1季的凶杀案比去年同期增加了24%，这让实施更严格的枪枝法有了正当性，他呼吁国会着手制定明智的枪枝管制法。

就当美国政府忙于控制重创经济的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情之际，暴力犯罪在过去18个月增加。拜登说：「当我们摆脱这场疫情时，夏季犯罪率上升的幅度甚至可能比往常更明显。」

拜登的枪枝危机解决计画，列出遏阻枪枝流向暴力犯罪的方法，也让司法管辖区能重新分配未花费的疫情纾困资金，以用于支付雇用新员警、设置枪击侦测系统等犯罪打击技术，并扩大起诉枪枝非法贩运者。

拜登同时暗示，当局将打击提供大量武器以供犯罪的「军火商」。他说，在犯罪现场发现的每10支非法枪枝中，有9支是由美国5%的枪枝经销商所贩售。

拜登宣布，预期夏季犯罪率将增长，政府将和15个承诺使用疫情剩余资金的城市合作，包括洛杉矶、亚特兰大、巴尔的摩与首都华盛顿哥伦比亚特区等。

许多民主党人多年来致力通过更严格的枪枝管制措施，但自2012年康乃狄克州一所小学发生26死的枪击案后，在共和党更大力反对下，这项努力一再落空。

美国联邦众议院今年3月通过两项法案，目的在强化背景审查与堵住枪枝管制漏洞。2015年南卡罗来纳州查尔斯顿（Charleston）一所教会发生致命枪击案，枪手就是因为背景审查漏洞取得枪枝犯案。

但这两项法案不太可能在联邦参议院通过，因为民主党需要至少10位共和党议员的支持，才能达到推动法案所需的60张赞成票门槛。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP