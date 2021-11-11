道具枪误杀摄影师 灯光总监向亚历鲍德温提告

（法新社洛杉矶10日电） 美国影星亚历鲍德温使用道具枪误杀摄影师贺勤兹案，目击事发经过的灯光总监斯维特诺伊（Serge Svetnoy）今天向亚历鲍德温与制片人员提起诉讼，告他们有过失行为。

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亚历鲍德温10月21日在新墨西哥州圣塔菲（Santa Fe）拍摄主演兼制片的电影Rust时不慎擦枪走火，导致42岁摄影指导贺勤兹（Halyna Hutchins）身亡，48岁导演苏萨（Joel Souza）受伤。

调查人员曾表示，当时亚历鲍德温被告知，那把枪支是安全的，但却射出实弹。而在片场也发现其他实弹。

灯光总监斯维特诺伊在洛杉矶提起民事诉讼，指控西部片Rust多位制片与其他人员没有符合安全标准，让「一把装有实弹的左轮手枪在Rust片场指向他人」。

斯维特诺伊所提诉讼，据信是事发以来首宗控告案。圣塔菲当局仍在调查此案，目前尚未对任何人提起刑事指控。

斯维特诺伊的律师多迪克（Gary Dordick）在记者会上说：「电影拍摄是一种很棒的艺术，但没有人应该为了娱乐民众，而为他人而死。」他又说：「他们绝不应该让片场出现实弹。」

斯维特诺伊是事发时在现场的几个人之一，在讼案中指出，他在贺勤兹垂死之际抱着她，贺勤兹胸口淌着血，这情景会如梦魇般困扰他，「终生挥之不去」。

讼案中也点名负责管理片场武器的军械师古提瑞兹（Hannah Gutierrez）、电影副导郝斯（Dave Halls）；郝斯告诉调查员说，是他在排演时将那把枪交给亚历鲍德温。

斯维特诺伊向被告求偿，金额不明。多迪克说，斯维特诺伊提告不是为了捞钱，而是要确保未来的电影拍摄片场有更妥善的工作与安全环境。（译者：纪锦玲）

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